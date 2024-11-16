«Делим весь выигрыш с Серохвостовым пополам». Халили — о победе в Кубке МЛКБ

Карим Халили рассказал, что поделит с Даниилом Серохвостовым денежный приз за победу в масс‑старте в рамках ЯНГПУР Кубка Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ).

«Ещё несколько дней назад разговаривали и решили, что если будет такая ситуация на последнем круге, то доедем и решим на «камень, ножницы, бумага», кто выиграет. Мы вышли на последний круг, когда я увидел, что Даниил промазал два раза, я понял, что он ко мне подъедет. Он подъезжает и говорит: «Делаем как договаривлись». Мы крикнули, чтобы нам вынесли флаг, всё было заготовлено.

В финишном створе, когда мы взяли флаг, мы скинулись и Даниил слишком быстро проиграл. Однозначно он бы сегодня выиграл, он хорошо себя чувствовал. Думаю, он мог бы убежать на последнем круге. А если бы доехали вместе до финиша, там бы уже как получилось.

Победить сегодня гораздо приятнее, чем в прошлом году. Можно сказать, разделили победу с другом. Я очень рад. Мы сразу решили, что если так сделаем, то делим весь выигрыш пополам, так что никаких обид нет», — сказал Халили в эфире «Матч ТВ».

Напомним, после четвёртого огневого рубежа представители клуба «БК Профински» Карим Халили и Даниил Серохвостов оторвались от преследователей и решили определить победителя с помощью считалки «камень, ножницы, бумага». Спор выиграл Халили, он первым и пересёк финишную черту.

За победу Халили заработал 1 млн рублей, Серохвостов получит 500 тыс. рублей за второе место.