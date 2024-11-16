Виктория Сливко победила в женском масс-старте на Кубке МЛКБ в Ханты-Мансийске

Российская биатлонистка Виктория Сливко, представляющая команду «БК Профински», стала победительницей масс-старта на 10 км в рамках Кубка Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ), который проходит в Ханты-Мансийске. Она преодолела дистанцию за 30.55,1 секунды, допустив один промах.

Второе место с отставанием в 1,4 секунды заняла Анастасия Шевченко из команды «Опыт и молодость». Она не совершила ни одной осечки на огневых рубежах. Тройку лучших замкнула ещё одна представительница команды «БК Профински», Анастасия Халили, совершившая четыре промаха и отставшая от лидера на 21,6 секунды.

Биатлон. Кубок МЛКБ. Масс-старт. Женщины, 10 км:

Виктория Сливко (Россия, «БК Профински») — 30.55,1 (один промах). Анастасия Шевченко (Россия, «Опыт и молодость») +1,4 (0). Анастасия Халили (Россия, «БК Профински») +21,6 (4). Тамара Дербушева (Россия, «Золотые рыси») +43,7 (2). Наталия Шевченко (Россия, «Опыт и молодость») +51,7 (5). Ирина Казакевич (Россия, «Золотые рыси») +52,8 (4).