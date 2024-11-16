«Это самый обидный мой проигрыш». Серохвостов — о споре на «цу-е-фа» с Каримом Халили
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Даниил Серохвостов ответил на вопрос о споре «камень, ножницы, бумага» с Каримом Халили, в котором они определили победителя масс‑старта в рамках ЯНГПУР Кубка Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ).
Кубок МЛКБ-2024. Ханты-Мансийск
Мужчины. Масс-старт большой 12.5 км
16 ноября 2024, суббота. 10:00 МСК
Окончено
1
Саид Каримулла Халили
Россия
35:33.6
2
Даниил Серохвостов
Россия
+0.5
3
Антон Смольский
Беларусь
+11.6
«Это был самый обидный мой проигрыш, но что поделать. Мы договорились, поспорили. Я уступил. Хотелось всё же его опередить в конце», — сказал Серохвостов в эфире «Матч ТВ».
Напомним, после четвёртого огневого рубежа представители клуба «БК Профински» Карим Халили и Даниил Серохвостов оторвались от преследователей и решили определить победителя с помощью считалки «камень, ножницы, бумага». Спор выиграл Халили, он первым и пересёк финишную черту.
За победу Халили заработал 1 млн рублей, Серохвостов получит 500 тыс. рублей за второе место.
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