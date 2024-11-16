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«У меня есть долги, которые нужно закрывать». Виктория Сливко — о победе на Кубке МЛКБ

«У меня есть долги, которые нужно закрывать». Виктория Сливко — о победе на Кубке МЛКБ
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Российская биатлонистка Виктория Сливко, представляющая команду «БК Профински», прокомментировала победу в масс-старте на 10 км в рамках Кубка Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ).

Кубок МЛКБ-2024. Ханты-Мансийск
Женщины. Масс-старт большой 10 км
16 ноября 2024, суббота. 12:30 МСК
Окончено
1
Виктория Сливко
Россия
30:55.1
2
Анастасия Шевченко
Россия
+1.4
3
Анастасия Халили
Россия
+21.6

«Я уже осознавала, в каком состоянии Настя на предпоследнем круге, потому что мы работали вместе. Лыжи у неё работали лучше. Уходя за ней, я понимала, что нужно где-то убегать в подъём или в равнину, потому что со спуска она достанет в любом случае. Ну и делала ноги как могла. Осадочек остался после эстафеты на летнем чемпионате – я не могла упасть в грязь лицом и проиграть на финише. Приехала – ноги вообще отказали.

На что потрачу миллион? Я вчера Логинову обещала в него вложиться, ха-ха. Это долгосрочная инвестиция! Но это всё шутки. У меня есть долги, которые нужно закрывать. Хватит ли для этого миллиона? Нет, не хватит, нужно ещё парочку таких турниров выиграть», – сказала Сливко в эфире «Матч ТВ».

Второе место в масс-старте заняла Анастасия Шевченко из команды «Опыт и молодость». Тройку лучших замкнула ещё одна представительница команды «БК Профински», Анастасия Халили.

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