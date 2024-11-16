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Биатлонистка Тандреволд выиграла спринт в Шушене, 40-летняя Анастасия Кузьмина стала 4-й

Биатлонистка Тандреволд выиграла спринт в Шушене, 40-летняя Анастасия Кузьмина стала 4-й
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Четырёхкратная чемпионка мира норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд стала победительницей спринтерской гонки в рамках традиционного турнира — Открытия сезона в Шушене (Норвегия). Тандреволд допустила один промах на двух огневых рубежах и преодолела дистанцию за 20.59,6.

Второй результат в гонке продемонстрировала ещё одна норвежка, Эмили Охейм Калькенберг. Тройку призёров замкнула Гро Ньёльстад Рандбю, которая также представляет Норвегию.

Нельзя не отметить, что возобновившая карьеру 40-летняя словенская биатлонистка Анастасия Кузьмина (родная сестра Антона Шипулина) стала четвёртой в спринте Шушена.

Биатлон. Открытие сезона в Шушене. Спринт, женщины, 7,5 км:

  1. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) — 20.59,6 (1 промах).
  2. Эмили Охейм Калькенберг (Норвегия) — отставание 12,1 (1).
  3. Гро Ньёльстад Рандбю (Норвегия) +28,6 (1).
  4. Анастасия Кузьмина (Словения) +44,0 (1).

Трёхкратный призёр Олимпиады, четырёхкратная чемпионка мира итальянская биатлонистка Доротея Вирер в спринте Шушена показала 15-й результат (3 промаха, отставание от лидера 1.08,5).

Видео: у какого биатлониста больше всех побед.

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