Ветле Шоста Кристиансен выиграл спринт в Шушене, Йоханнес Бё — 10-й
Норвежский биатлонист, олимпийский чемпион и трёхкратный чемпион мира Ветле Шоста Кристиансен стал победителем спринтерской гонки в рамках традиционного турнира — Открытия сезона в Шушене (Норвегия). Вторым стал Вебьёрн Сёрум, а тройку лидеров замкнул Мартин Улдаль.
Шушен, Норвегия. Спринт, мужчины
- Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия).
- Вебьёрн Сёрум (Норвегия).
- Мартин Улдаль (Норвегия).
- Эрик Перро (Франция).
- Фабьен Клод (Франция).
- Исак Фрей (Норвегия).
- Томмазо Джакомель (Италия).
- Стурла Холм Легрейд (Норвегия).
- Эндре Стрёмсхейм (Норвегия).
- Йоханнес Бё (Норвегия).
- Сверре Дален Аспенс (Норвегия).
- Эмильен Жаклен (Франция).
- Сиверт Баккен (Норвегия).
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