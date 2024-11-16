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Ветле Шоста Кристиансен выиграл спринт в Шушене, Йоханнес Бё — 10-й

Ветле Шоста Кристиансен выиграл спринт в Шушене, Йоханнес Бё — 10-й
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Норвежский биатлонист, олимпийский чемпион и трёхкратный чемпион мира Ветле Шоста Кристиансен стал победителем спринтерской гонки в рамках традиционного турнира — Открытия сезона в Шушене (Норвегия). Вторым стал Вебьёрн Сёрум, а тройку лидеров замкнул Мартин Улдаль.

Шушен, Норвегия. Спринт, мужчины

  1. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия).
  2. Вебьёрн Сёрум (Норвегия).
  3. Мартин Улдаль (Норвегия).
  4. Эрик Перро (Франция).
  5. Фабьен Клод (Франция).
  6. Исак Фрей (Норвегия).
  7. Томмазо Джакомель (Италия).
  8. Стурла Холм Легрейд (Норвегия).
  9. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия).
  10. Йоханнес Бё (Норвегия).
  11. Сверре Дален Аспенс (Норвегия).
  12. Эмильен Жаклен (Франция).
  13. Сиверт Баккен (Норвегия).
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