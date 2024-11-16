Ветле Шоста Кристиансен выиграл спринт в Шушене, Йоханнес Бё — 10-й

Норвежский биатлонист, олимпийский чемпион и трёхкратный чемпион мира Ветле Шоста Кристиансен стал победителем спринтерской гонки в рамках традиционного турнира — Открытия сезона в Шушене (Норвегия). Вторым стал Вебьёрн Сёрум, а тройку лидеров замкнул Мартин Улдаль.

Шушен, Норвегия. Спринт, мужчины