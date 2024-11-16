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«БК Профински» лидирует в командном зачёте после первого дня на Кубке МЛКБ

«БК Профински» лидирует в командном зачёте после первого дня на Кубке МЛКБ
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Сегодня, 16 ноября, завершился первый соревновательный день в рамках Кубка Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ). Команда «БК Профински» лидирует в общем зачёте с результатом 154. На их счету две победы Карима Халили и Виктории Сливко, серебро Даниила Серохвостова и бронза Анастасии Халили. Второе место занимает «Белорусский нефтяник» (111). Тройку лидеров замыкает «БК Золотые Рыси» (99).

Завтра, 17 ноября, состоится смешанная эстафета. Для определения победителя в командном зачёте очки смешанной эстафеты суммируются с очками, набранными командой в масс-старте. В масс-старте суммируются очки всех спортсменов одной команды.

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