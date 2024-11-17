Кубок МЛКБ — 2024, Ханты-Мансийск: во сколько начало смешанной эстафеты, где смотреть

Сегодня, 17 ноября, в рамках Кубка Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) состоится смешанная эстафета 4x6 км, которая начнётся в 12:00 мск. Трансляцию гонки в прямом эфире проведут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Арена». Начало трансляции — в 11:30 мск.

После первого дня Кубка МЛКБ в общем зачёте лидирует команда «БК Профински» с результатом 154 очка. На её счету победы в масс-стартах Карима Халили и Виктории Сливко, серебро Даниила Серохвостова и бронза Анастасии Халили. Второе место занимает «Белорусский нефтяник» (111). Тройку лидеров замыкает «БК Золотые Рыси» (99). Для определения победителя в командном зачёте очки, полученные командами в смешанной эстафете, будут просуммированы с очками, набранными командой в масс-старте.

Кубок МЛКБ проходит 16 и 17 ноября в Ханты-Мансийске.