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Биатлонисты Анастасия Батманова и Василий Томшин станут родителями

Биатлонисты Анастасия Батманова и Василий Томшин станут родителями
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Биатлонисты сборной России Анастасия Батманова и Василий Томшин впервые станут родителями. Об этом сообщила Анастасия в своём телеграм-канале.

«Спорт и биатлон — это, конечно, любовь и огромная часть меня. Но в жизни женщины рано или поздно наступает момент, когда случается гораздо более значимое и важное событие — она даёт жизнь новому человеку. И именно это сейчас происходит со мной. Мы с Васей готовимся стать родителями», — написала Батманова.

Спортсмены зарегистрировали брак ещё в октябре 2022 год. Свадьба прошла в Екатеринбурге в апреле 2023 года, между последними стартами сезона-2022/2023 и началом майских сборов у биатлонистов.

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