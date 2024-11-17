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Команда Эдуарда Латыпова и Кристины Резцовой выиграла смешанную эстафету в Кубке МЛКБ

Команда «ЛК Наседкина» в составе Александра Поварницына, Эдуарда Латыпова, Полины Шевниной и Кристины Резцовой стала победителем смешанной эстафеты в рамках Кубка Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ).

Второе место заняла команда «БК Профински» (Карим и Анастасия Халили, Даниил Серохвостов и Виктория Сливко). Тройку призёров замкнул «БК Белорусский нефтяник» (Антон и Динара Смольские, Дмитрий Лазовский и Анна Сола).

Биатлон. Кубок МЛКБ. Смешанная эстафета, 4x6 км:

«ЛК Наседкина» (Поварницын, Латыпов, Шевнина, Резцова) — 1:08.26,0 (0 штрафных кругов + 7 дополнительных патронов); «БК Профински» ((Карим и Анастасия Халили, Серохвостов, Сливко) +11,2 (0+10); «БК Белорусский нефтяник» (Антон и Динара Смольские, Лазовский, Сола) +54,9 (2+8). «Опыт и Молодость» (Антон Бабиков, Александр Логинов, Анастасия Шевченко, Наталия Шевченко) +1.34,8 (0+10); «Золотые Рыси» (Кирилл Бажин, Савелий Коновалов, Ирина Казакевич, Тамара Дербушева) + 2.34,8 (1+7).

Кубок МЛКБ — это международный турнир, созданный в 2023 году как альтернатива Кубку мира. В соревнованиях участвуют команды из четырёх человек (две женщины и двое мужчин). Отличительной особенностью Кубка МЛКБ являются внушительные призовые для спортсменов.