«Проблемы не в патроне, а во мне». Бабиков объяснил 8 промахов в масс-старте на Кубке МЛКБ

Российский биатлонист чемпион мира Антон Бабиков высказался о своих ошибках в стрельбе, совершённых в масс-старте на Кубке Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ).

«Последние все тренировки были такие, что патрон куда хочет, туда и улетает, я не работал над ориентацией в пространстве, а пытался думать только о том, как летит патрон, как это дело отрегулировать. Проблемы не в патроне, а во мне лично.

Тренер обещал привезти 19‑го числа какой‑то патрон, но он будет неотстрелянным, про который я не знаю, как он летит вообще. Если тренер не найдёт патронов, то завяжу. Будет кто‑нибудь другой стрелять. Я с этим ничего не сделаю.

Если нет патронов, я пару раз так стрельну «в молоко» лёжа, это невозможный штраф. Значит, что поделать… Я так бегать не готов», — сказал Бабиков в эфире «Матч ТВ».

Бабиков занял 23-е место в масс-старте из 30 участников.