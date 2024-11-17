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Команда «БК Профински» с супругами Халили, Серохвостовым и Сливко выиграла Кубок МЛКБ

Команда «БК Профински» с супругами Халили, Серохвостовым и Сливко выиграла Кубок МЛКБ
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Команда «БК Профински» в составе Карима и Анастасии Халили, Даниила Серохвостова и Виктории Сливко стала победителем Кубка Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ). В общем зачёте в сумме масс-стартов и смешанной эстафеты «БК Профински» набрал 314 очков.

Второе место в клубном турнире заняла команда «ЛК Наседкина» (Александр Поварницын, Эдуард Латыпов, Полина Шевнина и Кристина Резцова). В их активе 283 очка. Тройку сильнейших замкнул «БК Белорусский нефтяник» с супругами Смольскими, Дмитрием Лазовским и Анной Солой (231).

Биатлон. Кубок МЛКБ. Общий зачёт:

  1. «БК Профински» (Карим и Анастасия Халили, Серохвостов, Сливко) — 314 очков.
  2. «ЛК Наседкина» (Поварницын, Латыпов, Шевнина, Резцова) — 283.
  3. «БК Белорусский нефтяник» (Антон и Динара Смольские, Лазовский, Сола) — 231.
  4. «Золотые Рыси» (Кирилл Бажин, Савелий Коновалов, Ирина Казакевич, Тамара Дербушева) — 189.
  5. «Опыт и Молодость» (Антон Бабиков, Александр Логинов, Анастасия Шевченко, Наталия Шевченко) — 189.
  6. «БК регион 89» (Рустам и Виктория Каюмовы, Александр Бектуганов,  Полина Плюснина) — 150.
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