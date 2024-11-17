«Хоть Сливко, хоть Экхофф». Резцова — о борьбе на последнем этапе смешанной эстафеты

Победительница смешанной эстафеты на Кубке МЛКБ в составе команды «ЛК Наседкина» Кристина Резцова прокомментировала своё выступление в гонке. Она бежала на заключительном этапе, имея отрыв от преследовательниц.

— Насколько было тяжело на последнем этапе идти со Сливко бок о бок? Было ощущение, будто боретесь на Кубке мира или Олимпиаде?

— Я вас умоляю (смеётся). Нет, ничего такое было. Хоть Сливко, хоть Тирил Экхофф. Главное, когда ты бежишь и у тебя кто‑то за спиной, надо сделать так, чтобы он остался дальше, а не подобрался. Поэтому с первого подъёма мне сразу сказали, что надо отработать, а дальше будет видно, догоняет или нет. В конце уже просто старалась не дать ей возможность приблизиться, — сказала Резцова в эфире «Матч ТВ».

Тириль Экхофф — норвежская биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка, 10-кратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира в общем зачёте в сезоне-2020/2021.

Команда «ЛК Наседкина» в составе Александра Поварницына, Эдуарда Латыпова, Полины Шевниной и Кристины Резцовой заняла второе место в общем зачёте Кубка МЛКБ. Победителем клубного турнира стал «БК Профински» с Каримом и Анастасией Халили, Даниилом Серохвостовым и Викторией Сливко.