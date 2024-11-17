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«У нас крутые девчонки». Эдуард Латыпов — о победе в смешанной эстафете на Кубке МЛКБ

«У нас крутые девчонки». Эдуард Латыпов — о победе в смешанной эстафете на Кубке МЛКБ
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Победитель смешанной эстафеты на Кубке Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) в составе команды «ЛК Наседкина» Эдуард Латыпов прокомментировал успешное выступление своего квартета.

Кубок МЛКБ-2024. Ханты-Мансийск
Смешанная эстафета
17 ноября 2024, воскресенье. 12:00 МСК
Окончено

«Это эстафета, командная гонка, где никогда нельзя сдаваться. Понимал, что впереди три этапа. Я надеялся на свои силы. Плюс у нас такие крутые девчонки, мы могли спокойно выправить ситуацию», — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».

Команда «ЛК Наседкина» в составе Александра Поварницына, Эдуарда Латыпова, Полины Шевниной и Кристины Резцовой заняла второе место в общем зачёте Кубка МЛКБ. Победителем клубного турнира стал «БК Профински» с Каримом и Анастасией Халили, Даниилом Серохвостовым и Викторией Сливко.

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