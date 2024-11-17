Себастиан Самуэльссон выиграл спринт на турнире в Идре, Йеспер Нелин — второй

Олимпийский чемпион 2018 года в эстафете, двукратный чемпион мира, победитель этапов Кубка мира шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон стал победителем спринта на турнире в Идре (Швеция). Второе место занял олимпийский чемпион 2018 года и действующий чемпион мира в эстафетах шведский биатлонист Йеспер Нелин, а тройку лидеров замкнул Рене Захна из Эстонии.

Идре, Швеция. Спринт. Мужчины. Результаты: