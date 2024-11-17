Себастиан Самуэльссон выиграл спринт на турнире в Идре, Йеспер Нелин — второй
Олимпийский чемпион 2018 года в эстафете, двукратный чемпион мира, победитель этапов Кубка мира шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон стал победителем спринта на турнире в Идре (Швеция). Второе место занял олимпийский чемпион 2018 года и действующий чемпион мира в эстафетах шведский биатлонист Йеспер Нелин, а тройку лидеров замкнул Рене Захна из Эстонии.
Идре, Швеция. Спринт. Мужчины. Результаты:
- Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 26.38,9 (1 промах)
- Йеспер Нелин (Швеция) — 56,5 (2)
- Рене Захна (Эстония) — 59,6 (0)
- Мартин Понсилуома (Швеция) — 1.52,7 (4)
- Оскар Ольссон (Швеция) — 2.09,7 (1)
- Антон Дудченко (Украина) — 2.24,6 (1)
- Богдан Борковский (Украина) — 2.25,4 (1)
- Виталий Мандзын (Украина) — 2.27,6 (2)
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