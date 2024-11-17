Эндре Стрёмсхейм выиграл масс-старт на открытии сезона в Шушене, Кристиансен — второй

Норвежский биатлонист Эндре Стрёмсхейм стал победителем масс-старта в рамках традиционного турнира — Открытия сезона в Шушене (Норвегия). Он преодолел дистанцию за 37.21,0. Вторым стал олимпийский чемпион и трёхкратный чемпион мира Ветле Шоста Кристиансен, а тройку лидеров замкнул Йохан-Олав Ботн.

Шушен, Норвегия. Масс-старт. Мужчины. Результаты: