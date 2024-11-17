Эндре Стрёмсхейм выиграл масс-старт на открытии сезона в Шушене, Кристиансен — второй
Норвежский биатлонист Эндре Стрёмсхейм стал победителем масс-старта в рамках традиционного турнира — Открытия сезона в Шушене (Норвегия). Он преодолел дистанцию за 37.21,0. Вторым стал олимпийский чемпион и трёхкратный чемпион мира Ветле Шоста Кристиансен, а тройку лидеров замкнул Йохан-Олав Ботн.
Шушен, Норвегия. Масс-старт. Мужчины. Результаты:
- Эндре Стрёмсхейм (Норвегия) — 37.21,0 (1 промах)
- Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 25,5 (1)
- Йохан-Олав Ботн (Норвегия) — 31,2 (3)
- Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 55,6 (2)
- Сверре Дален Аспенс (Норвегия) — 55,6 (2)
- Эмильен Жаклен (Франция) — 1.03,9 (4)
- Исак Фрей (Норвегия) — 1.07,1 (2)
- Йорген Сетер (Норвегия) — 1.10,9 (1)
- Кентен Фийон Майе (Франция) — 1.22,3 (4)
- Эрик Перро (Франция) — 1.23,2 (4)
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