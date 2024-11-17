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Эндре Стрёмсхейм выиграл масс-старт на открытии сезона в Шушене, Кристиансен — второй

Эндре Стрёмсхейм выиграл масс-старт на открытии сезона в Шушене, Кристиансен — второй
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Норвежский биатлонист Эндре Стрёмсхейм стал победителем масс-старта в рамках традиционного турнира — Открытия сезона в Шушене (Норвегия). Он преодолел дистанцию за 37.21,0. Вторым стал олимпийский чемпион и трёхкратный чемпион мира Ветле Шоста Кристиансен, а тройку лидеров замкнул Йохан-Олав Ботн.

Шушен, Норвегия. Масс-старт. Мужчины. Результаты:

  1. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия) — 37.21,0 (1 промах)
  2. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 25,5 (1)
  3. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) — 31,2 (3)
  4. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 55,6 (2)
  5. Сверре Дален Аспенс (Норвегия) — 55,6 (2)
  6. Эмильен Жаклен (Франция) — 1.03,9 (4)
  7. Исак Фрей (Норвегия) — 1.07,1 (2)
  8. Йорген Сетер (Норвегия) — 1.10,9 (1)
  9. Кентен Фийон Майе (Франция) — 1.22,3 (4)
  10. Эрик Перро (Франция) — 1.23,2 (4)
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