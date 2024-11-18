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Сорин — об инциденте с «цу-е-фа» на МЛКБ: уверен, многие не примут этот поступок

Сорин — об инциденте с «цу-е-фа» на МЛКБ: уверен, многие не примут этот поступок
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин высказался об инциденте на Кубке Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ), где Карим Халили и Даниил Серохвостов на «цу-е-фа» разыграли первое место в масс-старте.

«Самый обсуждаемый момент начала соревновательного сезона биатлонистов — «неспортивное поведение» двух победителей гонки». Все (в том числе и я) ждали бескомпромиссный борьбы до финишной черты, а увидели флаг компании «Промфинстрой», спонсора команды. Учитывая статус, регламент и коммерческую составляющую данных соревнований я ребят понял, но уверен, многие другие не примут этот поступок.

Главный итог для ребят и команды (в том числе и спонсора) положительный. Только теперь ребятам придётся уже на официальных российских стартах подтверждать свою состоятельность и заново завоёвывать разбитые сердца преданных болельщиков «профессионального» биатлона», — написал Сорин в своём телеграм-канале.

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