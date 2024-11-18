«Спонсоры хотят, чтобы спортсмены грызлись». Горбунов — о споре на «цу-е-фа» в Кубке МЛКБ

Российский лыжник Иван Горбунов высказался о финише Карима Халили и Даниила Серохвостова на Кубке Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ), который проходит в Ханты-Мансийске. Представители клуба «БК Профински» на «цу-е-фа» разыграли первое место. Спор выиграл Халили, он первым и пересёк финишную черту.

«Я достаточно хорошо с Каримом общаюсь. Думаю, тему сильно раскрутили. Злого умысла не было. Есть спортивная составляющая. Болельщики и спонсоры хотят, чтобы спортсмены грызлись. Но это же приятно, когда есть дружба, которая проявляется независимо от денежных средств. Без разницы было, кто выиграет миллион. Достойно похвалы. Просто сейчас не о чем говорить в российском биатлоне, поэтому они пытаются как-то так развить тему», — сказал Горбунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

За победу Халили заработал 1 млн рублей, Серохвостов получит 500 тысяч рублей за второе место.