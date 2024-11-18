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«Тревожный звонок». Йоханнес Бё — о своём выступлении на открытии сезона в Шушене

«Тревожный звонок». Йоханнес Бё — о своём выступлении на открытии сезона в Шушене
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Пятикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал своё выступление на открытии сезона в Шушене (Норвегия). В спринте спортсмен занял 10-е место, а в масс-старте — 17-е.

— Теперь мне пора проснуться! В эти выходные здесь прозвучал тревожный звонок. Я надеялся и думал, что буду лучше на стрельбище и на трассе.

— О чём это говорит?
— Что я не совсем готов.

— Вы удивлены?
— Да… Я всегда говорю, что надо подождать окончания выходных, чтобы увидеть и почувствовать, как это выглядит. Сказал бы, что все сейчас немного в тени, но впереди меня много людей. Многие быстро катят, многие хорошо стреляют, — приводит слова Бё NRK.

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