«Тревожный звонок». Йоханнес Бё — о своём выступлении на открытии сезона в Шушене

Пятикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал своё выступление на открытии сезона в Шушене (Норвегия). В спринте спортсмен занял 10-е место, а в масс-старте — 17-е.

— Теперь мне пора проснуться! В эти выходные здесь прозвучал тревожный звонок. Я надеялся и думал, что буду лучше на стрельбище и на трассе.

— О чём это говорит?

— Что я не совсем готов.

— Вы удивлены?

— Да… Я всегда говорю, что надо подождать окончания выходных, чтобы увидеть и почувствовать, как это выглядит. Сказал бы, что все сейчас немного в тени, но впереди меня много людей. Многие быстро катят, многие хорошо стреляют, — приводит слова Бё NRK.