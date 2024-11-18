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Виктория Сливко: подготовка была очень сложная. За полгода — два раза антибиотики

Виктория Сливко: подготовка была очень сложная. За полгода — два раза антибиотики
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Российская биатлонистка Виктория Сливко рассказала о трудностях со здоровьем, которые преследовали её в период межсезонья.

«Всё хорошо, я здорова. Надеюсь, что в сезоне всё будет классно. Подготовительный период был очень сложный у меня. Я заболела в Мурманске. Потом в июле заболела пневмонией. Потом после Красноярска – ангина. За полгода — два раза антибиотики… Это, конечно, серьёзно. Надеюсь, что это не помешает показывать результаты на протяжении всего сезона», — приводит слова Сливко телеграм-канал Союза биатлонистов России (СБР).

Вчера, 17 ноября, команда «БК Профински» в составе Карима и Анастасии Халили, Даниила Серохвостова и Виктории Сливко стала победителем Кубка Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ).

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