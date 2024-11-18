«Если бы был медленнее, это не имело бы значения». Самуэльссон — о спринте в Идре

Олимпийский чемпион 2018 года в эстафете, двукратный чемпион мира, победитель этапов Кубка мира шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон прокомментировал победу в спринте на турнире в Идре (Швеция).

«Хорошая гонка, я очень доволен! Летом больше тренировался перед этими гонками. Чувствовал, что обычно нахожусь в такой хорошей форме и должен был немного поднажать. На последнем этапе было немного тяжелее. На последнем круге гнался изо всех сил на холме, но там чувствовалось, что дело идет к остановке. Девять попаданий — это вполне приемлемо и на международном уровне… С нетерпением жду нового сезона Кубка мира. Не придаю этому большого значения, когда до сезона Кубка мира остается пара недель. Если бы был на 40 секунд медленнее, это тоже не имело бы большого значения», — приводит слова Самуэльссона Aftonbladet.

Напомним, первый этап Кубка мира пройдёт в Финляндии с 30 ноября по 8 декабря. В прошедшем сезоне Самуэльссон занял девятое место в общем зачёте Кубка мира — 2023/2024 и стал четвёртым в зачёте гонок преследования.