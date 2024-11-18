Антон Бабиков: российский биатлон убивают некоторые люди. Я сочувствую сборной

Чемпион мира 2017 года в эстафете, победитель гонок на этапах Кубка мира российский биатлонист Антон Бабиков жёстко высказался касательно нынешнего развития своего вида спорта на уровне сборной. Национальная команда не выступает на мировом уровне уже третий сезон из-за политических санкций.

«Его убивают некоторые люди, однозначно, я даже не боюсь таких выражений. Есть люди, которые пытаются удержать его на плаву, воскресить, дать толчок развитию, а есть те, кто его убивает. Многие решения — полный бред. Хочется верить, что будут ребята, которые смогут чего-то добиваться, тот же Даниил Серохвостов держит мотивацию, Карим Халили. Но в общем и целом я сочувствую сборной.

Пример убийства? Во-первых, отсутствие развития средневысотных баз, отсутствие средневысотных соревнований, чем надо было заниматься в первую очередь. Во-вторых, разделение на возрастных и других — якобы спортсменам старше 26 лет нельзя попадать в основную сборную. Это мы слышали ещё в 2018 году после Олимпиады, когда Максу Цветкову, мне и другим говорили, что у нас на подходе 25 Логиновых, и что в итоге? Возрастных ограничений быть не должно. Но какая разница? Хотите — разваливайте, я буду бегать кроссиком и смотреть на это со стороны и надеяться, что кто-то выживет», — приводит слова Бабикова ТАСС.