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«Оставалось сделать хитрый манёвр». Тандреволд — о соперничестве в масс-старте в Шушене

«Оставалось сделать хитрый манёвр». Тандреволд — о соперничестве в масс-старте в Шушене
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Четырёхкратная чемпионка мира норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд высказалась о победе в масс-старте на 12,5 км в рамках традиционного турнира — Открытия сезона в Шушене (Норвегия) — и минимальном отставании её соотечественницы Марен Ельмесет Киркеэйде, которая заняла второе место.

«Марен провела отличную гонку. Мне пришлось постараться сдержать её, насколько это возможно. Она прошла внутренний поворот, и тогда мне оставалось только сделать немного хитрый манёвр. Чувствую, что физически я там, где должна быть», — приводит слова Тандреволд NRK.

В масс-старте Ингрид Тандреволд одержала вторую победу подряд на соревнованиях в Шушене. Ранее она выиграла спринт.

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