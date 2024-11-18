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«Будет классная борьба». Виктория Сливко высказалась о фаворитах сезона-2024/2025

«Будет классная борьба». Виктория Сливко высказалась о фаворитах сезона-2024/2025
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Чемпионка Европы 2016 года российская биатлонистка Виктория Сливко затруднилась выделить фаворитов стартующего сезона-2024/2025 у женщин.

«Честно говоря, не могу сказать, наверное, по первым гонкам сезона можно будет что-то посмотреть. И то, я думаю, это не показатель. Потому что гонок в этом сезоне очень много, больше, чем в прошлом году. Немножко все будут подходить к сезону иначе. Чтобы проходить весь сезон стабильно, без каких-либо провалов.

Думаю, фавориты останутся те же самые. Плюс две сильные белоруски – Динара Смольская, которая возвращается, и Аня Сола. Да и в нашей команде конкуренция хорошая. Плюс ещё команда Истомина. Думаю, будет классная борьба. Надеюсь, всем хватит призовых мест», — сказала Сливко в видеоинтервью пресс-службе СБР.

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