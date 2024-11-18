«Это очень серьёзно». Виктория Сливко рассказала, какие болезни перенесла в межсезонье

Чемпионка Европы 2016 года российская биатлонистка Виктория Сливко рассказала о трудностях, с которыми столкнулась во время подготовки к сезону-2024/2025.

Ранее Сливко выиграла большой масс-старт в рамках Кубка МЛКБ – 2024, за что получит 1 млн рублей призовыми.

«Всё хорошо, я здорова. Надеюсь, что в сезоне всё будет классно. Подготовительный период был очень сложный у меня. Я заболела в Мурманске. Потом в июле заболела пневмонией. Потом после Красноярска – ангина. За полгода два раза – антибиотики… Это, конечно, очень серьёзно. Конечно, надеюсь, что это не помешает показывать результаты на протяжении всего сезона. Думаю, смогу вернуться в свою боевую форму, навязывать борьбу в каждой гонке», — сказала Сливко в видеоинтервью пресс-службе СБР.