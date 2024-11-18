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«Это очень серьёзно». Виктория Сливко рассказала, какие болезни перенесла в межсезонье

«Это очень серьёзно». Виктория Сливко рассказала, какие болезни перенесла в межсезонье
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Чемпионка Европы 2016 года российская биатлонистка Виктория Сливко рассказала о трудностях, с которыми столкнулась во время подготовки к сезону-2024/2025.

Ранее Сливко выиграла большой масс-старт в рамках Кубка МЛКБ – 2024, за что получит 1 млн рублей призовыми.

Кубок МЛКБ-2024. Ханты-Мансийск
Женщины. Масс-старт большой 10 км
16 ноября 2024, суббота. 12:30 МСК
Окончено
1
Виктория Сливко
Россия
30:55.1
2
Анастасия Шевченко
Россия
+1.4
3
Анастасия Халили
Россия
+21.6

«Всё хорошо, я здорова. Надеюсь, что в сезоне всё будет классно. Подготовительный период был очень сложный у меня. Я заболела в Мурманске. Потом в июле заболела пневмонией. Потом после Красноярска – ангина. За полгода два раза – антибиотики… Это, конечно, очень серьёзно. Конечно, надеюсь, что это не помешает показывать результаты на протяжении всего сезона. Думаю, смогу вернуться в свою боевую форму, навязывать борьбу в каждой гонке», — сказала Сливко в видеоинтервью пресс-службе СБР.

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