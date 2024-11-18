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Стал известен состав сборной Норвегии на первый этап Кубка мира — 2024/2025 по биатлону

Стал известен состав сборной Норвегии по биатлону на первый этап Кубка мира – 2024/2025, который пройдёт с 30 ноября по 8 декабря в Контиолахти (Финляндия). В рамках этапа пройдут смешанные и классические эстафеты, индивидуальные гонки, спринты и масс-старты.

Мужчины:

Йоханнес Бё (обладатель «Большого хрустального глобуса» за сезон-2023/2024);

Тарьей Бё;

Ветле Шоста Кристиансен;

Йоханнес Дале-Шевдал;

Стурла Холм Легрейд;

Эндре Стрëмсхейм;

Вебьёрн Сёрум.

Женщины:

Ингрид Ландмарк Тандреволд;

Юни Арнеклейв;

Эмили Охейм Калькенберг;

Марен Ельмесет Киркеэйде;

Каролин Оффигстад Кноттен;

Гро Ньёльстад Рандбю.

Отметим, что в роли дебютантки Кубка мира выступит 22-летняя Гро Ньёльстад Рандбю.

У какого биатлониста больше всех побед: