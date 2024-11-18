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Стал известен состав сборной Норвегии на первый этап Кубка мира — 2024/2025 по биатлону

Стал известен состав сборной Норвегии на первый этап Кубка мира — 2024/2025 по биатлону
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Стал известен состав сборной Норвегии по биатлону на первый этап Кубка мира – 2024/2025, который пройдёт с 30 ноября по 8 декабря в Контиолахти (Финляндия). В рамках этапа пройдут смешанные и классические эстафеты, индивидуальные гонки, спринты и масс-старты.

Мужчины:

Йоханнес Бё (обладатель «Большого хрустального глобуса» за сезон-2023/2024);
Тарьей Бё;
Ветле Шоста Кристиансен;
Йоханнес Дале-Шевдал;
Стурла Холм Легрейд;
Эндре Стрëмсхейм;
Вебьёрн Сёрум.

Женщины:

Ингрид Ландмарк Тандреволд;
Юни Арнеклейв;
Эмили Охейм Калькенберг;
Марен Ельмесет Киркеэйде;
Каролин Оффигстад Кноттен;
Гро Ньёльстад Рандбю.

Отметим, что в роли дебютантки Кубка мира выступит 22-летняя Гро Ньёльстад Рандбю.

Календарь Кубка мира - 2024/2025 по биатлону
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