Лидер прошлого сезона Лиза Виттоцци не выступит на первом этапе Кубка мира — 2024/ 2025

Бронзовый призёр Олимпийских игр – 2018, двукратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира по итогам сезона-2023/2024 итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци пропустит стартовый этап нового сезона КМ.

Первый этап Кубка мира – 2024/2025, который пройдёт с 30 ноября по 8 декабря в Контиолахти (Финляндия). В рамках этапа пройдут смешанные и классические эстафеты, индивидуальные гонки, спринты и масс-старты.

«Обладательница «Большого хрустального глобуса» восстанавливается после проблем со спиной, которые вынудили её замедлить подготовку в последние недели. По согласованию с техническим персоналом сборной, она решила пропустить гонки в Финляндии, чтобы улучшить своё состояние к следующему этапу. Она будет готовится в Обертиллиахе в ближайшие несколько дней вместе с тренером из штаба сборной и физиотерапевтом команды», — говорится в заявлении Федерации лыжных видов спорта Италии.

Отмечается, что сборная Италии не станет приглашать биатлонистку из резерва, дабы заменить Виттоцци.