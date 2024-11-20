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Опубликован состав сборной Германии на первый этап Кубка мира — 2024/2025 по биатлону

Опубликован состав сборной Германии на первый этап Кубка мира — 2024/2025 по биатлону
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Федерация биатлона Германии (DSV) объявила состав национальной команды на первый этап Кубка мира – 2024/2025, который пройдёт с 30 ноября по 8 декабря в Контиолахти (Финляндия). В рамках этапа состоятся смешанные и классические эстафеты, индивидуальные гонки, спринты и масс-старты.

Женщины:

Селина Гротиан;
Юлия Кинк;
Йоханна Пуфф;
Франциска Пройс;
Юлия Таннхаймер;
Ванесса Фойгт.

Мужчины:

Филипп Хорн;
Йоханнес Кюн;
Филипп Наврат;
Данило Ритмюллер;
Юстус Штрелов;
Давид Цобель.

Действующими обладателями Кубка мира являются норвежец Йоханнес Бё и итальянка Лиза Виттоцци.

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