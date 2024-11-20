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Опубликован состав сборной Германии на первый этап Кубка мира — 2024/2025 по биатлону

Федерация биатлона Германии (DSV) объявила состав национальной команды на первый этап Кубка мира – 2024/2025, который пройдёт с 30 ноября по 8 декабря в Контиолахти (Финляндия). В рамках этапа состоятся смешанные и классические эстафеты, индивидуальные гонки, спринты и масс-старты.

Женщины:

Селина Гротиан;

Юлия Кинк;

Йоханна Пуфф;

Франциска Пройс;

Юлия Таннхаймер;

Ванесса Фойгт.

Мужчины:

Филипп Хорн;

Йоханнес Кюн;

Филипп Наврат;

Данило Ритмюллер;

Юстус Штрелов;

Давид Цобель.

Действующими обладателями Кубка мира являются норвежец Йоханнес Бё и итальянка Лиза Виттоцци.

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