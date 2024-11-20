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Себастиан Самуэльссон опубликовал милые фото со своей дочкой Эльзой

Олимпийский чемпион 2018 года в эстафете, двукратный чемпион мира, победитель этапов Кубка мира шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон опубликовал в социальных сетях милые фото со своей дочкой.

Напомним, 27-летний Самуэльссон впервые стал отцом 11 мая 2024 года. Его девушка Линнея Карлссон родила ему дочку, которую назвали Эльзой.

«День без тренировок. Обед в городе и фотосессии для некоторых партнёров – вот чем я занимался», — подписал пост Самуэльссон.

Фото: из личного архива Себастиана Самуэльссона

Фото: из личного архива Себастиана Самуэльссона

Сезон-2024/2025 Кубка мира стартует в Контиолахти (Финляндия) 30 ноября. В рамках первого этапа состоятся смешанные и классические эстафеты, индивидуальные гонки, спринты и масс-старты. В общем зачёте прошлогоднего КМ Самуэльссон занял девятое место, «Большой хрустальный глобус» завоевал норвежец Йоханнес Бё.