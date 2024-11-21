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Швейцария объявила состав биатлонной сборной на первый этап Кубка мира в Финляндии

Швейцария объявила состав биатлонной сборной на первый этап Кубка мира в Финляндии
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Стал известен состав швейцарской сборной на первый этап Кубка мира по биатлону — 2024/2025 в финском Контиолахти. Информация появилась на официальном сайте Федерации зимних видов спорта Швейцарии.

Состав сборной Швейцарии по биатлону:

Мужчины: Никлас Хартвег, Себастьян Штальдер, Жереми Финелло и Йоша Буркхальтер;

Женщины: Лена Хекки, Эми Басерга, Леа Майер, Айта и Селина Гаспарин.

Ранее состав на первые гонки нового сезона объявили норвежцы. В мужскую сборную вошли братья Бё, Ветле Шоста Кристиансен, Йоханнес Дале-Шевдал, Стурла Холм Легрейд, Эндре Стрëмсхейм и Вебьёрн Сёрум. Женскую часть команды будут представлять Ингрид Ландмарк Тандреволд, Юни Арнеклейв, Эмили Охейм Калькенберг, Марен Ельмесет Киркеэйде, Каролин Оффигстад Кноттен и Гро Ньёльстад Рандбю.

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