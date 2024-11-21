Доротея Вирер станет забойщицей сборной Италии в смешанной эстафете на первом этапе КМ

Федерация зимних видов спорта Италии (FISI) обнародовала составы биатлонной сборной на первые гонки Кубка мира в сезоне-2024/2025 в финском Контиолахти. В стане команды, напомним, из-за проблем со спиной отсутствует лидер прошлого сезона Лиза Виттоцци.

Смешанная эстафета откроет сезон 30 ноября в 15:15 мск, а одиночная состоится в тот же день, в 17:45 мск.

Одиночная смешанная эстафета: Ребекка Пасслер и Лукас Хофер;

Смешанная эстафета: Доротея Вирер, Ханна Аухенталлер, Дидье Биона и Томаззо Джакомель.

Ранее состав на первый этап Кубка мира объявила сборная Норвегии. В мужскую часть команды вошли братья Бё, Ветле Шоста Кристиансен, Йоханнес Дале-Шевдал, Стурла Холм Легрейд, Эндре Стрëмсхейм и Вебьёрн Сёрум. Женскую половину сборной будут представлять Ингрид Ландмарк Тандреволд, Юни Арнеклейв, Эмили Охейм Калькенберг, Марен Ельмесет Киркеэйде, Каролин Оффигстад Кноттен и Гро Ньёльстад Рандбю.