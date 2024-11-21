СБР: у сборной России нет проблем с качеством и количеством патронов

Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак рассказал, что у сборной России нет проблем с качеством патронов. Отсутствуют и трудности, которые связаны и с их количеством. Он отметил, что главная команда страны получает патроны от СБР, а региональные сборные получают их от регионов.

— В последнее время остро встаёт вопрос с патронами в российском биатлоне. Несколько спортсменов высказались, Губерниев призвал обратить внимание. Как оцените ситуацию с патронами?

— Высказались отдельные специалисты, Губерниев просто транслирует их мнение. Могу сказать, что у сборной России ни качественных, ни количественных проблем с патронами нет. Понятно, что их надо отстреливать, выбирать, мы здесь несколько ограничены в новых условиях. Для сборной патроны ищем мы (СБР), для регионов — сами регионы, — приводит слова Пака «Матч ТВ».

Ранее о наличии проблемы с качественными патронами заявил российский биатлонист Антон Бабиков.