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Доротея Вирер: не зацикливаюсь на спорте. Мне нравится наслаждаться жизнью

Доротея Вирер: не зацикливаюсь на спорте. Мне нравится наслаждаться жизнью
Доротея Вирер
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Итальянская биатлонистка Доротея Вирер рассказала, что любит отвлекаться от спорта и привыкла к критике в свой адрес.

«Я люблю заниматься другими вещами, кроме спорта. Мне удаётся не быть спортсменкой всё время. Не зацикливаюсь на соревнованиях, мне также нравится наслаждаться обычной жизнью. Я привыкла к тому, что люди меня критикуют», — приводит слова Вирер NRK.

Ранее Федерация зимних видов спорта Италии (FISI) обнародовала составы биатлонной сборной на первые гонки Кубка мира в сезоне-2024/2025 в финском Контиолахти. В стане команды, напомним, из-за проблем со спиной отсутствует лидер прошлого сезона Лиза Виттоцци. Вирер выступит в смешанной эстафете вместе с Ханной Аухенталлер, Дидье Биона и Томаззо Джакомелем.

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