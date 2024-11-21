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«Отобрали бы у нас медали. И что?» Серохвостов — о финише на «цу-е-фа» в Кубке МЛКБ

«Отобрали бы у нас медали. И что?» Серохвостов — о финише на «цу-е-фа» в Кубке МЛКБ
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Российские биатлонисты Даниил Серохвостов и Карим Халили прокомментировали неоднозначный финиш на Кубке Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ), который проходил в Ханты-Мансийске. Представители клуба «БК Профински» на «цу-е-фа» разыграли первое место. Спор выиграл Халили, он первым и пересёк финишную черту.

«Дисквалифицировали бы нас — ну и что? Мы это сделали? Сделали. Отобрали бы у нас медали. И что?» — сказал Серохвостов в эфире программы «Все на матч».

«Мы вышли получить удовольствие от гонки, сделали свою работу. Мы её сделали так, как хотели. Результат для нас был очевиден в тот день. Если бы нас дисквалифицировали, мы бы всё равно знали, где мы были в тот день», — добавил Халили.

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