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Серохвостов заявил, что готов выступать в нейтральном статусе на международных стартах

Серохвостов заявил, что готов выступать в нейтральном статусе на международных стартах
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Российский биатлонист Даниил Серохвостов заявил, что готов выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

«Международным спортом интересуюсь: смотрю, слежу за новостями, за выступлениями наших спортсменов в тех видах, где это возможно. Надеюсь, нас тоже допустят. Конечно, было бы супер отобраться на Олимпиаду и там выиграть медаль, но, скорее всего, там будет только два места, поэтому пока всё довольно туманно и непонятно. Нейтральный статус? Если судить по Олимпиаде в Париже, то я соглашусь — видел, какая поддержка была нейтральным спортсменам из России. Я бы в любом случае согласился, потому что это крупный старт, и если туда разрешают ехать, то почему бы не воспользоваться этим шансом?» — приводит слова Серохвостова ТАСС.

Ранее 25-летний Серохвостов заявил, что завершит карьеру, если ситуация с допуском на международные соревнования не изменится.

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