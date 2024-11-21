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Кубок Содружества по биатлону, второй этап: расписание гонок, где смотреть трансляции

Кубок Содружества по биатлону, второй этап: расписание гонок, где смотреть трансляции
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Завтра, 22 ноября, в Ханты-Мансийске стартует второй этап Альфа-Банк Кубка Содружества – 2024/2025 по биатлону. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Биатлон. Кубок Содружества – 2024/2025, II этап, Ханты-Мансийск. Расписание:

22 ноября (пятница)
9:00 мск — женский спринт, 7,5 км.
12:00 мск — мужчины, спринт 10 км.

23 ноября (суббота)
9:00 мск — женская гонка преследования, 10 км.
12:00 мск — мужская гонка преследования, 12,5 км.

24 ноября (воскресенье)
9:00 мск — женский масс-старт, 12,5 км.
12:00 мск — мужской масс-старт, 15 км.

Прямые трансляции всех гонок покажет телеканал «Матч ТВ».

После первого этапа в Красноярске лидерство в общем зачёте Кубка Содружества у мужчин захватил белорус Антон Смольский (360 очков), у женщин – Анастасия Халили (326 очков).

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