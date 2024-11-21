Наталия Шевченко: боязно начинать этот сезон. В прошлом я выступила ярко и сильно

Многократная чемпионка России по биатлону, начинавшая карьеру в лыжных гонках, Наталия Шевченко (Мекрюкова) призналась, что чувствует давление перед стартом сезона-2024/2025.

«Немного боязно начинать этот сезон. Потому что в прошлом я выступила достаточно ярко и сильно. Думаю, в этом мне нужно будет стараться намного больше, дабы удерживать тот же уровень. При подготовке к сезону были проблемы со здоровьем, всё равно думаю, что это когда-то скажется. Но буду стараться.

Добавилось ответственности. Статус немного другой. Когда я только перешла в биатлон, то от меня никто ничего не ждал. А сейчас уже давит немного на плечи», — сказала Шевченко в видео пресс-службы СБР.

В сезоне-2023/2024 Шевченко завоевала три золота на Спартакиаде сильнейших, два – на чемпионатах страны, а также стала обладательницей Кубка России. СБР признал её лучшей биатлонисткой страны по итогам сезона.