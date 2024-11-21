Наталия Шевченко назвала фаворитов сезона-2024/2025 в российском биатлоне

Обладательница Кубка России – 2023/2024, чемпионка России по биатлону, начинавшая карьеру в лыжных гонках, Наталия Шевченко (Мекрюкова) рассказала, кого считает фаворитом внутреннего сезона-2024/2025 у женщин.

«Посмотрим по первым стартам. Если судить по Красноярску, могу выделить Настю Халили, в этом сезоне она, думаю, будет достаточно сильна. Также Динара Смольская будет частенько заезжать в топ-6. Она сейчас мотивирована сильно. Ну и думаю, что останутся прежние лидеры – это Тамара Дербушева, Ирина Казакевич, Виктория Сливко, ну и я, конечно же (смеётся). Сезон покажет, гонок очень много в этом году. Тот, кто сможет его пройти без болезней и травм, тот и победит», — сказала Шевченко в видео пресс-службы СБР.