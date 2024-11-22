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Смольская, Халили, Сола, Казакевич и другие пробегут спринт на 2-м этапе Кубка Содружества

22 ноября в рамках второго этапа Альфа-Банк Кубка Содружества – 2024/2025 по биатлону состоится женский спринт. Его старт запланирован на 9:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовым листом данной гонки.

Биатлон. Кубок Содружества — 2024/2025, II этап, Ханты-Мансийск. Спринт, 7,5 км. Женщины. Стартовый лист:

2. Динара Смольская (Беларусь).

5. Анна Сола (Беларусь).

13. Ирина Казакевич (Россия).

15. Полина Шевнина (Россия).

16. Валерия Каюмова (Россия).

21. Елизавета Каплина (Россия).

23. Кристина Резцова (Россия).

31. Светлана Миронова (Россия).

34. Анастасия Егорова (Россия).

37. Анастасия Шевченко (Россия).

38. Кира Дюжева (Россия).

48. Тамара Дербушева (Россия).

49. Ирина Кручинкина-Шаклеина (Беларусь)

50. Анастасия Халили (Россия).

51. Виктория Сливко (Россия).

53. Ульяна Нигматуллина (Россия).

55. Алина Кудисова (Россия).

61. Наталия Шевченко (Мекрюкова) (Россия).

Полный стартовый лист гонки доступен здесь.

После первого этапа в Красноярске лидерство в общем зачёте Кубка Содружества у женщин удерживает Анастасия Халили (326 очков).