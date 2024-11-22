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Опубликован стартовый лист мужского спринта на втором этапе Кубка Содружества по биатлону

Опубликован стартовый лист мужского спринта на втором этапе Кубка Содружества по биатлону
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22 ноября в рамках второго этапа Альфа-Банк Кубка Содружества – 2024/2025 по биатлону состоится мужской спринт. Его старт запланирован на 12:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовым листом данной гонки.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2024/25. Этап 2, Ханты-Мансийск
Мужчины. Спринт 10 км
22 ноября 2024, пятница. 12:00 МСК
Не началось

Биатлон. Кубок Содружества — 2024/2025, II этап, Ханты-Мансийск. Спринт, 10 км. Мужчины. Стартовый лист:

5. Антон Бабиков (Россия).
11. Никита Лобастов (Беларусь).
12. Евгений Емерхонов (Россия).
20. Антон Смольский (Беларусь)
21. Кирилл Бажин (Россия).
25. Пётр Пащенко (Россия).
29. Кирилл Стрельцов (Россия).
31. Максим Цветков (Россия).
33. Александр Поварницын (Россия).
34. Эдуард Латыпов (Россия).
35. Дмитрий Лазовский (Беларусь)
36. Никита Поршнев (Россия).
38. Карим Халили (Россия).
44. Андрей Вьюхин (Россия).
45. Василий Томшин (Россия).
53. Рустам Каюмов (Россия).
55. Даниил Серохвостов (Россия).

Полностью стартовый лист гонки доступен здесь.

После первого этапа в Красноярске лидерство в общем зачёте Кубка Содружества у мужчин удерживает Антон Смольский (360 очков).

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