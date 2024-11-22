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Тамара Дербушева выиграла спринт на втором этапе Кубка Содружества

Тамара Дербушева выиграла спринт на втором этапе Кубка Содружества
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Сегодня, 22 ноября, в Ханты-Мансийске стартовал второй этап Альфа-Банк Кубка Содружества — 2024/2025 по биатлону. Россиянка Тамара Дербушева стала победительницей спринтерской гонки на 7,5 км. Спортсменка преодолела дистанцию за 22.07,9, не допустив ни одного промаха на огневых рубежах.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2024/25. Этап 2, Ханты-Мансийск
Женщины. Спринт 7.5 км
22 ноября 2024, пятница. 09:00 МСК
Окончено
1
Тамара Дербушева
Россия
22:07.9
2
Кристина Резцова
Россия
+5.7
3
Светлана Миронова
Россия
+6.0

Серебряную медаль выиграла Кристина Резцова, отставшая от победителя на 5,7 секунды. Тройку призёров замкнула Светлана Миронова, уступившая всего 0,3 секунды второму месту. Лучшая из белорусских спортсменок Динара Смольская заняла четвёртое место. Четыре лучшие биатлонистки ни разу не промахнулись на стрельбище.

Биатлон. Кубок Содружества — 2024/2025, 2-й этап, Ханты-Мансийск. Спринт, 7,5 км. Женщины:

  1. Тамара Дербушева (Россия) — 22.07,9 (0 промахов);
  2. Кристина Резцова (Россия) — отставание + 5,7 секунды (0);
  3. Светлана Миронова (Россия) +6,0 (0);
  4. Динара Смольская (Беларусь) + 12,0 (0);
  5. Наталия Шевченко (Россия) +14,1 (1);
  6. Анастасия Гришина (Россия) +17,9 (1).
Общий зачёт Кубка Содружества
Календарь Кубка Содружества
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Новости. Биатлон
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