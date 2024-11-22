Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Александр Пак: cоревнования в Сочи в феврале пройдут на той же высоте, что и ОИ-2026

Александр Пак: cоревнования в Сочи в феврале пройдут на той же высоте, что и ОИ-2026
Аудио-версия:
Комментарии

Исполнительный директор СБР Александр Пак рассказал о схожести соревнований в Сочи, которые пройдут в феврале будущего года, с состязаниями биатлонистов на Олимпийских играх — 2026 в Милане и Кортина д’Ампеццо.

«По нашему календарю, который был утверждён тренерским советом, разработан и утверждён исполкомом в марте‑апреле, стоят соревнования в Сочи. Они запланированы именно в эти сроки — на февраль — и примерно на той же высоте, на какой будет проходить Олимпиада‑2026. Пока в календаре стоит именно это соревнование. Дискуссии о том, будут ли какие‑то другие соревнования в это время, идут с лета», — сказал Пак в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от турниров под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU) с 2022 года.

Сегодня, 22 ноября, в Ханты-Мансийске стартовал второй этап Альфа-Банк Кубка Содружества — 2024/2025 по биатлону. Россиянка Тамара Дербушева стала победительницей спринтерской гонки на 7,5 км.

Материалы по теме
Топ-7 главных героев российского биатлона. За кем стоит следить в сезоне-2024/2025?
Топ-7 главных героев российского биатлона. За кем стоит следить в сезоне-2024/2025?
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android