Александр Пак: cоревнования в Сочи в феврале пройдут на той же высоте, что и ОИ-2026

Исполнительный директор СБР Александр Пак рассказал о схожести соревнований в Сочи, которые пройдут в феврале будущего года, с состязаниями биатлонистов на Олимпийских играх — 2026 в Милане и Кортина д’Ампеццо.

«По нашему календарю, который был утверждён тренерским советом, разработан и утверждён исполкомом в марте‑апреле, стоят соревнования в Сочи. Они запланированы именно в эти сроки — на февраль — и примерно на той же высоте, на какой будет проходить Олимпиада‑2026. Пока в календаре стоит именно это соревнование. Дискуссии о том, будут ли какие‑то другие соревнования в это время, идут с лета», — сказал Пак в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от турниров под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU) с 2022 года.

Сегодня, 22 ноября, в Ханты-Мансийске стартовал второй этап Альфа-Банк Кубка Содружества — 2024/2025 по биатлону. Россиянка Тамара Дербушева стала победительницей спринтерской гонки на 7,5 км.