«Вот Кира Дюжева попала». Александр Пак — о включении молодых спортсменов в сборную России

Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак рассказал о возрастных ограничениях для попадания в основную национальную сборную.

«Давайте посмотрим, кто у нас сейчас в сборной старше 26 лет. Латыпов. Пащенко, который одного возраста с Бабиковым. Сливко. Казакевич. Дербушева… Мы насчитали девять человек, которые старше 26 лет. Плюс Логинов, который по критериям отбора, разработанным тренерским советом, попал в сборную, но изъявил желание тренироваться отдельно. Реально хотелось бы подтягивать побольше молодых, но у нас есть критерии, которые придумывал не Виктор Майгуров и не я. Они разработаны тренерским советом, в который входят лучшие тренеры всех регионов. Эти критерии ими разработаны, ими утверждены, и по этим критериям спортсмены попадают в сборную. Вот Кира Дюжева попала. Мы пытаемся брать молодых спортсменов», — сказал Пак в эфире «Матч ТВ».

Ранее чемпион мира по биатлону россиянин Антон Бабиков раскритиковал возрастные ограничения для попадания в основную сборную.

Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от турниров под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU) с 2022 года.