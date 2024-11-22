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Наталия Шевченко рассказала, на какие жертвы пошла ради следующего олимпийского сезона

Наталия Шевченко рассказала, на какие жертвы пошла ради следующего олимпийского сезона
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Многократная чемпионка России по биатлону действующая обладательница Кубка страны Наталия Шевченко рассказала о своём состоянии после двух перенесённых операций в межсезонье.

«После операции тренировалась стрелять с закрытыми глазами лёжа, стоя, чтобы лучше ощущать оружие. Потом начала работать, к концу лета стабилизировалась стрельба. Был период адаптации, потому что всё равно фокус зрения в линзах и без них разный, и надо было подстроиться, но это очень быстро произошло. Уже на соревнованиях в Красноярске в сентябре я не ощущала никаких ограничений.

У меня была ещё операция на носовую пазуху, так как нужно было убрать воспаление, и после этой операции был месяц восстановления без нагрузок. И мы с тренером решили, что раз уж месяц я 100% не буду тренироваться, то сделали заодно и операцию на глаза. Согласовали эти две операции с врачами, они дали добро. Жаль только, что выпала из‑за этого из тренировочного процесса. Думаю, в текущем сезоне я должна была вылечить все свои болячки, чтобы в следующем, олимпийском сезоне быть во всеоружии», — сказала Шевченко в эфире «Матч ТВ».

Сегодня, 22 ноября, Шевченко заняла пятое место в спринтерской гонке на втором этапе Альфа‑Банк Кубка Содружества в Ханты‑Мансийске.

В 2026 году состоятся зимние Олимпийские игры, которые пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских городах Милане и Кортина д’Ампеццо.

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