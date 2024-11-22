«4-е — это моё место». Смольская объяснила, почему не попала в призёры спринтерской гонки

Белорусская биатлонистка, олимпийская чемпионка 2018 года в эстафете Динара Смольская прокомментировала своё выступление в спринтерской гонке на 7,5 км в рамках второго этапа Альфа-Банк Кубка Содружества — 2024/2025.

«Даже пошутила с Наташей Шевченко, когда её вели тренеры, что это мое место — четвёртое. Вспомнила, мой крайний пока сезон в Кубке мира, там было много четвёртых мест. Ни капельки сегодня не расстроена, здорово что такая плотная борьба. Даже с нулем у меня не получилось выиграть! Хотя я настраивалась. Четвертое место не такое обидное. Интересно будет завтра, где мы пойдем вместе. Знаете, я всегда уважительно отношусь к соперницам. Они были без промахов и хорошо поработали на трассе. А у меня был слабый финишный круг. Приложи больше усилий и могла бы побороться с девчонками, ведь 6 секунд — это не так уж и много. Но я бежала вначале и мне не давали никакой информации. Им было проще в этом плане. Действительно, очень рада. Не расстроилась. После 37-го моего места в спринте в Красноярске...», — приводит слова Смольской Sport5by.

Победительницей гонки стала россиянка Тамара Дербушева. Серебряную медаль выиграла Кристина Резцова, отставшая от победителя на 5,7 секунды. Тройку призёров замкнула Светлана Миронова, уступившая всего 0,3 секунды второму месту.