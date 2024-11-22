Эдуард Латыпов победил в спринте на этапе Кубка Содружества, Серохвостов — второй
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Российский биатлонист Эдуард Латыпов одержал победу в спринтерской гонке на 10 км в рамках второго этапа Альфа-Банк Кубка Содружества, который проходит в Ханты-Мансийске. Он преодолел дистанцию за 24.31,3 секунды, допустив два промаха на огневых рубежах.
Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2024/25. Этап 2, Ханты-Мансийск
Мужчины. Спринт 10 км
22 ноября 2024, пятница. 12:00 МСК
Окончено
1
Эдуард Латыпов
Россия
24:31.3
2
Даниил Серохвостов
Россия
+6.0
3
Саид Каримулла Халили
Россия
+16.1
Серебряную медаль завоевал другой россиянин Даниил Серохвостов, отставший от победителя на шесть секунд при трёх промахах на стрельбище, а тройку призёров замкнул Карим Халили (+16,1), допустивший одну осечку в стрельбе. Белорусские биатлонисты не попали в топ-6.
Биатлон. Кубок Содружества — 2024/2025, 2-й этап, Ханты-Мансийск. Спринт, 10 км. Мужчины:
- Эдуард Латыпов (Россия) — 24.31,3 (2 промаха)
- Даниил Серохвостов (Россия) — отставание +6,0 (3)
- Карим Халили (Россия) +16,1 (1)
- Евгений Сидоров (Россия) +19,3 (0)
- Алексей Зубарев (Россия) +33,6 (0)
- Александр Логинов (Россия) +39,4 (2)
- Дмитрий Лазовский (Беларусь) +46,8 (2)
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