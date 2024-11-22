Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Кубок Содружества, 2-й этап, спринт 10 км, мужчины: результаты гонки 22 ноября 2024, кто выиграл

Эдуард Латыпов победил в спринте на этапе Кубка Содружества, Серохвостов — второй
Аудио-версия:
Комментарии

Российский биатлонист Эдуард Латыпов одержал победу в спринтерской гонке на 10 км в рамках второго этапа Альфа-Банк Кубка Содружества, который проходит в Ханты-Мансийске. Он преодолел дистанцию за 24.31,3 секунды, допустив два промаха на огневых рубежах.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2024/25. Этап 2, Ханты-Мансийск
Мужчины. Спринт 10 км
22 ноября 2024, пятница. 12:00 МСК
Окончено
1
Эдуард Латыпов
Россия
24:31.3
2
Даниил Серохвостов
Россия
+6.0
3
Саид Каримулла Халили
Россия
+16.1

Серебряную медаль завоевал другой россиянин Даниил Серохвостов, отставший от победителя на шесть секунд при трёх промахах на стрельбище, а тройку призёров замкнул Карим Халили (+16,1), допустивший одну осечку в стрельбе. Белорусские биатлонисты не попали в топ-6.

Биатлон. Кубок Содружества — 2024/2025, 2-й этап, Ханты-Мансийск. Спринт, 10 км. Мужчины:

  1. Эдуард Латыпов (Россия) — 24.31,3 (2 промаха)
  2. Даниил Серохвостов (Россия) — отставание +6,0 (3)
  3. Карим Халили (Россия) +16,1 (1)
  4. Евгений Сидоров (Россия) +19,3 (0)
  5. Алексей Зубарев (Россия) +33,6 (0)
  6. Александр Логинов  (Россия) +39,4 (2)
  7. Дмитрий Лазовский (Беларусь) +46,8 (2)
Общий зачёт Кубка Содружества
Календарь Кубка Содружества
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android