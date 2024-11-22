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«Я привыкла, что в России такие морозы». Динара Смольская — о погоде в Ханты-Мансийске

«Я привыкла, что в России такие морозы». Динара Смольская — о погоде в Ханты-Мансийске
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Белорусская биатлонистка, олимпийская чемпионка 2018 года в эстафете Динара Смольская высказалась о погодных условиях во время спринта на 7,5 км в рамках второго этапа Альфа-Банк Кубка Содружества — 2024/2025, который проходит в Ханты-Мансийске.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2024/25. Этап 2, Ханты-Мансийск
Женщины. Спринт 7.5 км
22 ноября 2024, пятница. 09:00 МСК
Окончено
1
Тамара Дербушева
Россия
22:07.9
2
Кристина Резцова
Россия
+5.7
3
Светлана Миронова
Россия
+6.0

— Погода поменялась сильно. Сегодня -14...
— На гонку это не повлияло. Вчера мы в тайком лайтовом режиме потренировалась, пальчики не мёрзли, щёчки не краснели. А сегодня уже хорошенько продумали свою экипировку. Ещё и стартовая группа такая суетная… Я привыкла, что в России такие морозы.

Гонка преследования будет жаркой: в 12 секунд уместились четыре биатлонистки.
— Очень рада, что со старта пойдём уже бороться по-настоящему, — приводит слова Смольской Sport5by.

Победительницей гонки стала россиянка Тамара Дербушева. Серебряную медаль выиграла Кристина Резцова, отставшая от победителя на 5,7 секунды. Тройку призёров замкнула Светлана Миронова, уступившая всего 0,3 секунды второму месту.

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