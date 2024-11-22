«Не доволен последним кругом». Латыпов — о победе в спринте на этапе Кубка Содружества

Российский биатлонист призёр Олимпийских игр 2022 года Эдуард Латыпов поделился впечатлениями от победы в спринтерской гонке на 10 км в рамках второго этапа Альфа-Банк Кубка Содружества — 2024/2025.
«Не скажу, что доволен последним кругом, пока очень тяжело в плане состояния. Нет такой прыти, мощного рывка. Начало сезона, поэтому тяжело. Немного поспешил на стрельбе. Я проиграл Серохвостову на последнем круге шесть секунд, но он в хорошей форме сейчас. Работаем, продолжаем бороться и показывать хорошие гонки. Думаю, что дальше будет легче», — сказал спортсмен в эфире «Матч ТВ».
Латыпов победил в спринте с результатом 24 минуты 31,3 секунды, допустив два промаха на огневых рубежах. Серебряную медаль завоевал другой россиянин Даниил Серохвостов, отставший от победителя на шесть секунд при трёх промахах на стрельбище, а тройку призёров замкнул Карим Халили (+16,1), допустивший одну осечку в стрельбе.
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