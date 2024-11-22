Антон Смольский отметил Латыпова и Серохвостова в спринте на этапе Кубка Содружества

Серебряный призёр Олимпиады-2022 в индивидуальной гонке белорусский биатлонист Антон Смольский подвёл итоги спринта на 10 км в рамках второго этапа Альфа-Банк Кубка Содружества — 2024/2025 в Ханты-Мансийске. Спортсмен допустил два промаха и занял 11-е место в гонке.

«Поздравляю всех со стартом второго этапа. У меня не сложилась гонка. Рассчитывал на более качественную и быструю стрельбу. Возможно, где‑то не сумел справиться с похолоданием, это могло повлиять на качество.

Поздравляю Эдуарда с возвращением. Нет никакой зависти, у нас дружеские отношения. Только рад, что он обрел себя. Серохвостов хорошо выглядит физически. Посмотрим, как он проявит себя в сезоне», — сказал Смольский в эфире «Матч ТВ».

Латыпов победил в спринте с результатом 24 минуты 31,3 секунды, допустив два промаха на огневых рубежах. Серебряную медаль завоевал другой россиянин Даниил Серохвостов, отставший от победителя на шесть секунд при трёх промахах на стрельбище, а тройку призёров замкнул Карим Халили (+16,1), допустивший одну осечку в стрельбе.