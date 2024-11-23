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Бьорндален — о работе тренером: в прошлом году я отклонил пять или шесть предложений

Бьорндален — о работе тренером: в прошлом году я отклонил пять или шесть предложений
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Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Уле-Эйнар Бьорндален заявил, что отклонил несколько предложений о тренерской работе.

«В прошлом году я отклонил пять или шесть предложений из разных стран. Здесь, в Европе, это очень ответственная роль, которую трудно совместить с семьёй и двумя моими детьми. На данный момент я об этом не думаю, но должен признать, что быть тренером очень весело и это также очень творческая роль. Для меня это отличный способ использовать имеющиеся знания и помочь спортсменам, которые стремятся достичь своего пика. Считаю это очень интересным занятием», — приводит слова Бьорндалена Fondo Italia.

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